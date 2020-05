Jesi, ciclista travolto da un suv all'incrocio ricoverato in prognosi riservata

JESI – Un ciclista è stato investito ieri pomeriggio verso le 18,30 in via Ravagli, zona centrale della città. Un uomo, che stava pedalando all’altezza dell’incrocio con via Erbarella, è stato travolto da una Volkswagen Touran condotta da una donna. A restare ferito, un uomo di 56 anni jesino (M.B.), in sella alla sua bicicletta, che è stato scaraventato a terra. Immediato l’allarme al 118, sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce verde di Jesi. Date le condizioni del ciclista, apparse subito gravi, è stata allertata anche l’eliambulanza Icaro01 da Torrette. L’uomo è stato stabilizzato sul posto e trasferito in codice rosso traumatico al pronto soccorso di Torrette, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Rilievi e dinamica al vaglio della polizia locale che è intervenuta con due pattuglie per effettuare i rilievi di legge e per chiudere la strada durante le operazioni di soccorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA