Malore choc mentre va a cavallo, sviene e cade a terra: ragazza di 19 anni portata all'ospedale in elicottero

JESI - Si è sentita male mentre era in sella al suo cavallo. Ha perso i sensi all’improvviso ed è caduta rovinosamente a terra, battendo la testa. Uno choc per chi ha assistito alla scena nel circolo ippico. Il personale del centro sportivo ha subito prestato la prima assistenza alla ragazza, allertando immediatamente i soccorsi.

Sul posto, oltre alle ambulanze, è atterrata l’eliambulanza Icaro-01 con il medico rianimatore. Per fortuna la giovane si è ripresa poco dopo e non c’è stato bisogno di rianimarla. Tuttavia, è stata portata in volo all’ospedale di Torrette in codice rosso, anche se non è in pericolo.

Si sono vissuti momenti di grande paura ieri pomeriggio nel circolo ippico “Le Noci” in via Piandelmedico, uno dei tre maneggi presenti nella stessa zona. Attorno alle 18,30 un’agonista di 19 anni ha accusato un improvviso malore mentre si stava allenando. È svenuta e, perdendo il controllo del suo cavallo, è precipitata a terra, battendo la testa. I primi ad intervenire sono stati i responsabili del centro che hanno avvertito tempestivamente il 118, mentre le prestavano soccorso. Sul posto sono sopraggiunti un’ambulanza della Croce Verde di Jesi e l’automedica, mentre dalla base di Torrette decollava l’elicottero, poi atterrato in zona. Fortunatamente all’arrivo dei soccorritori la diciannovenne si era già ripresa, tant’è che i responsabili del maneggio l’hanno fatta parlare al telefono con la madre, rassicurandola sulle sue condizioni. Ma vista la situazione, la giovane agonista è stata caricata sull’eliambulanza in direzione ospedale regionale, dov’è arrivata con un codice rosso per essere sottoposta a tutte le cure del caso. Nella caduta da cavallo non avrebbe riportato traumi preoccupanti: piuttosto, i medici vogliono accertare le ragioni alla base del malore-choc.

