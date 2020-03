Ubriaco picchia la moglie davanti ai figli e spedisce quattro poliziotti all'ospedale

JESI - Ubriaco, picchia la moglie davanti ai figli piccoli e poi si scaglia contro i poliziotti, spedendone quattro in ospedale. È la dinamica che ha fatto scattare le manette nei confronti di un marocchino di 34 anni. L’uomo, operaio, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale dagli agenti del Commissariato di Jesi. È stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia.

In sede di denuncia, infatti, la coniuge avrebbe riportato episodi di violenza pregressi, partiti almeno un anno fa. Ieri mattina, in tribunale s’è svolta la direttissima solo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Per l’accusa di maltrattamenti è stato aperto un altro procedimento. Il giudice Carlo Cimini ha convalidato l’arresto e disposto per il 34enne i domiciliari, come chiesto dal pm presente in udienza. Li sconterà in un’abitazione diversa rispetto a quella condivisa fino a sabato con la moglie e tre bimbi piccoli. Tutti gli agenti feriti nella colluttazione sono finiti in ospedale. Il più grave ha riportato una prognosi di una settimana.

