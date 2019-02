Ubriachi scorazzano con l'auto ​dentro il parco: bloccati dalla Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Ore 7. Si inizia presto a fare baldoria al Parco del Vallato. Ieri mattina presto erano in quattro, due ragazzi e due ragazze, a bordo di una Fiat Punto grigia. Con la macchina sono entrati nell’area del Parco del Vallato passando dal parcheggio Zannoni, nella parte bassa. Hanno scorrazzato su e giù, diverse volte, il viottolo che costeggia i giochi per bambini e le panchine, solitamente usato come passaggio pedonale.In pochi minuti sul posto sono intervenute le volanti del Commissariato e le pattuglie della Polizia locale. Ma quando sono arrivati hanno soltanto potuto constatare che i fumi dell’alcol avevano già prodotto abbondantemente i loro effetti: i quattro giovani infatti, nel frattempo erano scesi dall’auto, fermata alla buona sul viottolo con gli sportelli spalancati. E loro erano stesi a terra a smaltire la sbornia con il freddo dell’aria mattutina. Mentre le forze dell’ordine li hanno identificati e stanno conducendo accertamenti per prendere i dovuti provvedimenti a loro carico.