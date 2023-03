JESI Centonovantanove in corsa per tre posti a tempo indeterminato e pieno da agente della Polizia Locale, per la precisione istruttore di vigilanza a Jesi. Tanti sono gli ammessi alla prova scritta del concorso che si terrà, da remoto, il prossimo 31 marzo. Per una ulteriore, quarta, assunzione, al via un avviso di mobilità esterna da altro ente. I nuovi elementi dovrebbero entrare in servizio entro l’autunno: numericamente sotto dimensionata da anni rispetto a quello che dovrebbe essere l’organico per una città come Jesi, attualmente la Polizia Locale conta 29 persone, più due impiegati amministrativi.

La procedura

Quanto al concorso, alla prima prova scritta ne seguiranno una pratica e una terza orale. Dalla graduatoria che ne scaturirà si potrà attingere in futuro anche per eventuali altre assunzioni. La commissione giudicatrice è stata di recente rivista, alla luce sia della rinuncia a farne parte per motivi personali di uno dei componenti originaria sia del fresco ingresso in carica, dal 13 febbraio scorso, del nuovo comandante a tempo indeterminata della Polizia Locale di Jesi, il 47enne Cristian Lupidi che il medesimo ruolo l’aveva già rivestito per tre anni nel corso dell’amministrazione Bacci, fra il settembre 2018 e il settembre 2021. A far parte della rivista commissione, con Lupidi, anche i comandanti delle Polizie Locali di Osimo e Chiaravalle, come componenti esperti. Recente il punto fatto dal comandante Lupidi e dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo sull’avvio del progetto degli agenti di prossimità che, partito dal quartiere San Giuseppe, si ha in animo di estendere in altre aree della città. «Abbiamo eseguito 6 servizi a febbraio e altri a marzo – ha spiegato il comandante – predisporremo 6-7 servizi al mese, in modo strutturato, con attenzione particolare al centro e alle zone considerate maggiormente a rischio, ma garantendo comunque una presenza in tutti i quartieri cittadini. Sarà presente sia il personale della viabilità che degli uffici della tutela ambientale, paesaggistica e della tutela del consumatore, con servizi appiedati fino alle 22 nel centro storico. In vista il concorso e 3-4 assunzioni». Gli ultimi dati relativi alla attività della Polizia locale dicono che nel 2022 sono state 12.565 le infrazioni al Codice della Strada per le quali sono stati elevati verbali, 121 le violazioni amministrative. Gli incidenti rilevati sono stati 308, 213 dei quali con danni ai mezzi e 95 con feriti.

I verbali

Nel dettaglio delle sanzioni, 422 quelle che – come per l’omesso uso di cinture di sicurezza o l’uso del cellulare alla guida – hanno comportato la decurtazione complessiva di 1.950 punti dalle patenti di guida. Ventisei le carte di circolazione e patenti ritirate. Il Targa System ha colpito 296 volte, scovando 72 veicoli in circolazione con assicurazione scaduta – e che sono quindi stati sequestrati - e 224 su strada con revisione scaduta. In totale 82 i veicoli posti sotto sequestro e 26 quelli messi in stato di fermo, 183 quelli rimossi a seguito di sosta irregolare (erano stati 228 nel 2021). Sono state 3643 le sanzioni per passaggi irregolari tramite varchi elettronici.