JESI Ha acquistato su un sito uno smartphone, ma non le è mai arrivato a casa. Grazie alle indagini svolte dal Commissariato di Jesi è stato rintracciato e denunciato il responsabile, un 57enne di Sassari, ritenuto l’autore della truffa consumata ai danni di una 31enne nigeriana residente in Vallesina.

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Ancona, in carcere per lesioni e estorsione: terminate in mattinata le operazioni di rimpatrio in Cina per un uomo

La donna era stata attratta, ai primi di settembre, da un annuncio sul sito Marketplace di Facebook in cui si metteva in vendita un Iphone 13 Pro Max al prezzo di 370 euro. La donna ha così deciso di rispondere al post del venditore, con relativo nickname, contattandolo via social. Dopo uno scambio di messaggi, i due si sono accordati per la somma di 330 euro che l’acquirente avrebbe dovuto versare tramite una ricarica di una carta Postepay indicata dal titolare dell’annuncio.

Così ha fatto: la 31enne, eseguito il versamento, ha inviato una copia della ricevuta di pagamento al venditore, a titolo di prova. Ma del cellulare, nessuna traccia. Dopo alcuni giorni, ha deciso di ricontattare il venditore per chiedergli come mai non le fosse stato recapitato l’Iphone. Dapprima, il venditore le ha risposto in modo vago, dicendo che non era riuscito ad andare alle poste per inviarlo. Poi è sparito. A seguito della denuncia della vittima, la polizia è riuscita a rintracciare il titolare della Postepay dov’era confluito il denaro e a denunciare il 57enne sardo, con numerosi precedenti per truffa.