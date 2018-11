Truffa dello specchietto a segno: caccia aperta all'Opel Astra grigia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - È la truffa che riesce sempre a mietere vittime: parliamo della trappola dello specchietto. Nei giorni scorsi, un caso si è registrato anche nel quartiere di Minonna a Jesi, dove un ignaro automobilista sarebbe finito nella rete del malfattore. Il truffatore, già segnalato alle forze dell’ordine che stanno indagando per dargli un nome e un volto, sarebbe un uomo di mezza età alla guida di una utilitaria, una Opel Astra, di colore grigio chiaro.Sembra che la vittima sia anche riuscita a fornire agli inquirenti elementi utili a risalire alla targa della vettura - con lo specchietto già rotto - su cui quell’automobilista imbroglione si aggira per la Vallesina a caccia di auto da urtare per poi far scattare la sua trappola.