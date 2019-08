Trovato un sacchetto pieno ​di gioielli: è il bottino di un furto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Un prezioso ritrovamento alle porte della città mette in allerta la Polizia locale sulla possibilità di qualche furto di gioielli consumato in abitazione. Sono stati infatti rinvenuti dei monili dentro a un sacchetto, nel quartiere ex Smia. Con ogni probabilità la provenienza è furtiva, ma gli agenti della Polizia locale cui sono stati consegnati, stanno lavorando per chiarirlo e per stabilire, qualora fosse davvero un bottino perso dal ladro in fuga, a chi appartengano per restituirli.Il ritrovamento, del tutto casuale, è stato effettuato due giorni fa da un ragazzo di 30 anni che passeggiando ha notato un sacchetto nero di tela legato con un laccetto, abbandonato a bordo strada. Lo ha aperto e dentro c’erano anelli, collanine, bracciali. Sembravano d’oro e anche pregiati ma potrebbe anche essere bigiotteria di buona fattura, difficile stabilirlo da un occhio inesperto.