Trovate siringhe sul marciapiede in piazza Bramante: la segnalazione

JESI - Allarme siringhe sui marciapiedi. Ieri mattina una signora passeggiando ha notato sul marciapiedi in piazza Bramante e nei pressi del Liceo Scientifico Da Vinci due siringhe abbandonate. Immediata la segnalazione alla Polizia locale per farle rimuovere, dato che possono costituire pericolo per i bambini. Oltretutto un rinvenimento analogo era stato fatto poco più di una settimana fa in via Setificio, vicino alla Casa del Popolo.