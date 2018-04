Trova nel parco un portafogli e lo consegna alla Polizia locale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Trova a terra un portafogli con 450 euro in contanti e lo porta alla Polizia locale affinché venga restituito, chiedendo però di mantenere il silenzio sulla sua identità. Rinunciando, quindi, alla percentuale del 10% che si dovrebbe a chi compie un simile gesto. Il fatto, accaduto giorni fa in città, vede protagonista una donna di 60 anni che, passeggiando in un parco pubblico, ha trovato quel portafogli con denaro e documenti. Immediata la sua reazione: lo ha consegnato al comando della Polizia locale chiedendo agli agenti di rintracciare il legittimo proprietario, un 50enne jesino che lo aveva perso qualche giorno prima.L’uomo, contattato dagli agenti, è andato a ritirare il suo portafogli: felice di aver ritrovato l’intera somma contenuta e anche tutti i documenti ha chiesto più volte, inutilmente, chi dovesse ringraziare. Niente da fare: gli uomini della Polizia locale non hanno potuto fornire il nome di quella donna, così come era stato chiesto. Un bel gesto che arriva a poco più di due settimane da un altro fatto del tutto simile, compiuto da un ragazzo nigeriano richiedente asilo: anche lui, a metà marzo, aveva ritrovato un portafogli a terra, in piazza della Repubblica, con all’interno sempre 450 euro. Anche in questo caso il giovane lo aveva portato ai carabinieri, i quali avevano poi contattato il legittimo proprietario. Ancora una storia finita bene, con tanti ringraziamenti e, stavolta, una ricompensa di 50 euro.