Troppi gatti randagi in giro «Situazione fuori controllo Servono le strutture»

JESI - «A Jesi la situazione del randagismo dei gatti è davvero drammatica. Urgente, doveroso e previsto dalla legge arginare il problema, con il riconoscimento delle colonie feline e strutture». A scrivere una lettera aperta sul tema indirizzata al sindaco Massimo Bacci e al Comune di Jesi è un gruppo di «volontari e cittadini esasperati dalla più totale mancanza da parte delle Istituzioni di un supporto, previsto per legge. I numerosi randagi, proliferando, generano altri randagi senza il minimo controllo. E le volontarie delle zona cercano di affrontare il problema con i propri mezzi».Nella lettera si spiega: «La legge regionale obbliga il Comune all’installazione di ricoveri idonei quali cucce e tettoie e alla realizzazione di zone recintate dove gli animali possano prendere rifugio in caso di pericolo. E anche a dedicare ampi appezzamenti di terreno all’accoglienza dei gatti che non possono essere reintegrati nelle colonie per accertati problemi fisici o per i cuccioli non adottati».Dicono però i volontari: «Tutto ciò non avviene a Jesi. Perché? Chiediamo risposte». Gli spazi riservati a oasi feline dovrebbero essere recintati, serviti da energia elettrica e approvvigionamento idrico, dotati di cucce e zone d’ombra e di idonei locali di riparo. Con «spese di mantenimento delle strutture e degli animali, a eccezione delle cure sanitarie e dei farmaci di competenza Asur, che spettano ai Comuni che le gestiscono in proprio o per mezzo di convenzioni con le associazioni di volontariato». Dovrebbero esserci sezioni per l’accoglienza e la cura momentanea di cuccioli di gatto e dei gatti ammalati e sterilizzati e altre sezioni, la cui ampiezza deve tener conto del benessere dell’animale, riservate a soggetti non reintegrabili nelle colonie per accertati problemi fisici. Dal canto suo all’autorità sanitaria spetterebbero le sterilizzazioni delle colonie feline, finalizzate al contenimento del randagismo, e la cura degli animali feriti o malati.Dice l’assessore all’ambiente del Comune di Jesi Cinzia Napolitano: «L’accordo con Legambiente per i controlli delle guardie zoofile sul territorio prevede anche che si si proceda a una ricognizione delle colonie feline presenti. Valuteremo ciò che sarà possibile fare e anche in che modo eventualmente intervenire per migliorare l’attuale procedura. Per quanto non specificamente dedicato ai felini, ci sono attualmente spazi riservati ai gatti anche al canile di Jesi, dove però cittadini e privati non possono al momento portare cuccioli o gatti feriti. In caso di rinvenimenti, occorre sempre passare da una segnalazione alla Polizia Locale ed è poi questa che si incarica di condurre gli animali in quella che funge di fatto da oasi felina».