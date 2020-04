Aveva tre etti di hashish nascosti in un libro: arrestato un giovane

JESI - Si aggirava fuori dal centro di Jesi, nella serata di sabato, in sella alla sua bicicletta, ma quella presenza in una città semideserta per le restrizioni del decreto per il contenimento del Covid-19 non è certo passata inosservata. È scattato quindi l’alt da parte dei Carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Jesi, che stavano eseguendo uno dei tanti controlli per il rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Alla vista dei militari il giovane – un 30enne italiano residente in zona – ha farfugliato qualcosa, cercando di accampare scuse sul perché si trovasse fuori casa e lontano dalla sua abitazione. Scuse che hanno fin da subito insospettito i militari, rodati dall’esperienza su strada a diffidare ma soprattutto in questo periodo di quarantena, portati più che mai a dare riscontro alle dichiarazioni rese dalle persone controllate per dare massima efficacia alle disposizioni.

A far insospettire ulteriormente i militari poi, un libro che il ragazzo aveva appresso e per il quale sembrava molto attento. Lo hanno controllato ed è emerso che era un falso libro, di quelli con la copertina ma senza pagine, in realtà un cofanetto, che occultava della droga al suo interno: 300 grammi di hashish già suddivisi in tre panetti, con un bilancino di precisione e un coltellino. Sono dunque scattate le manette e il 30enne è stato dichiarato in arresto. Dovrà rispondere di detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto, oltre allo stesso ingegnoso libro contenitore, sono stati sequestrati come elementi probatori. A suo carico, anche la segnalazione per le dichiarazioni mendaci sulla motivazione per cui si trovava fuori casa e le relative sanzioni previste.

