Tre chiodi piantati nelle gomme dell’auto Due raid identici in 10 giorni

JESI - Tre chiodi piantati nei pneumatici, in due distinti episodi, ai danni della stessa vettura, un’utilitaria parcheggiata in via D’Antona. A essere presi di mira sono i titolari di un’attività commerciale situata nel palazzo di viale del Lavoro che ospita appartamenti, uffici e negozi. Il primo episodio si è registrato il 14 aprile. «Mia moglie aveva parcheggiato nel retro del palazzo – ci segnala il commerciante - che dà su via Massimo D’Antona, nei pressi del civico 5. Quando è partita non si è accorta di nulla, ma qualche giorno dopo ho notato che aveva una ruota a terra. Dal gommista ci hanno fatto vedere che nel pneumatico c’era un chiodo. Abbiamo dovuto sostituire entrambi i pneumatici anteriori. Poi il 25 aprile il fatto si è ripetuto, allora abbiamo capito che non era sfortuna ma che si trattava di atti vandalici».I coniugi hanno rinvenuto un’altra gomma a terra, sempre l’anteriore sinistra, quella appena sostituita. Stavolta di chiodi conficcati ce n’erano due. Hanno quindi sostituito di nuovo il pneumatico e sporto denuncia contro ignoti per il danneggiamento della vettura. Saranno ora i carabinieri della locale Stazione a indagare sugli episodi e dare un nome e un volto al vandalo che ha compiuto questa meschinità. Non è escluso, ma saranno gli investigatori a chiarirlo, che chi abbia compiuto il danneggiamento sia qualcuno che ce l’ha con i titolari del negozio, magari per qualche vecchia ruggine o incomprensione. Ogni pista viene al momento presa in esame.