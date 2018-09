Travolto mentre viaggia in scooter: forti dolori portato al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Uno scontro tra una vettura e uno scooter si è verificato ieri verso le 17,50 tra via Cartiere Vecchie e via Padri Pellegrini, davanti al supermercato Lidl. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo di 68 anni (F.P.) residente a Serra San Quirico che viaggiava in sella al suo scooter è stato travolto da una Ford Ka, condotta da un uomo di 67 anni (V.L.) di Monsano. In seguito all’impatto, lo scooterista è caduto sull’asfalto. Per fortuna indossava il casco, che lo ha protetto. Immediato l’allarme al 118, sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde di Jesi che hanno trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Urbani di Jesi. Un codice dettato per lo più dalla dinamica del sinistro. Il centauro, che al momento dell’incidente era cosciente e lamentava forti dolori a schiena, collo e gambe, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso: nella caduta ha riportato diverse contusioni ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi di legge e per l’accertamento delle responsabilità. Disagi al traffico e rallentamenti.