Travolto dall'auto alla rotatoria: il ciclista batte la testa, è grave

JESI – Stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando improvvisamente è stato travolto da una Lancia Y condotta da una donna. L’investimento è avvenuto questa mattina verso le 8, alla rotatoria di via XXIV Maggio-. A restare ferito, un ciclista jesino di 70 anni, che è finito sull’asfalto battendo la testa.Immediato l’allarme al 118 da parte della stessa automobilista coinvolta nel sinistro e di altri presenti che si sono fermati a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce verde di Jesi, due pattuglie dei Carabinieri della locale Stazione e la Polizia locale. Data la gravità della dinamica, è stata inviata in codice rosso anche l’eliambulanza che è atterrata a Porta Valle e ha poi trasferito il ciclista al pronto soccorso di Torrette. Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.