Travolge ciclista e poi scappa: preso un sospetto dai carabinieri

JESI - JESI I carabinieri ritengono di avere individuato, anche se manca ancora l’ufficialità, l’automobilista che nel pomeriggio di lunedì ha investito un 90enne in sella alla sua bicicletta alla rotatoria di viale don Minzoni nell’intersezione con via Cascamificio. L’automobilista si era allontanato dopo l’incidente senza fermarsi a prestare soccorso e senza neanche chiamare il 118. Dei testimoni hanno visto sfrecciare dal luogo dell’incidente una Fiat Punto scura, allontanatasi in direzione viale don Minzoni. Gli agenti della Polizia municipale - coordinati dal comandante Cristian Lupidi - hanno avviato le indagini e si sono messi sulle tracce della macchina in fuga, controllando tutta la zona.Nella serata è stata rintracciata una Fiat Punto condotta da un uomo di mezza età, nazionalità italiana ma non residente a Jesi, che potrebbe essere proprio il responsabile dell’incidente e dell’omissione di soccorso. Sono in corso tutti gli accertamenti sul veicolo. Da chiarire se l’automobilista si sia allontanato senza essersi accorto di aver buttato a terra il ciclista o per sottrarsi alle responsabilità. Il pensionato investito mentre stava andando in bici a fare la spesa al centro commerciale Il Torrione, è stato dimesso dall’ospedale.