Tragico schianto in moto in Toscana: il morto è Andrea Novelli, 61 anni, segretario del Consorzio Agrario

JESI - Tragedia questa mattina questa mattina intorno alle 11,30 lungo la strada provinciale Valdarno Casentinese presso la bretella di Terranova Bracciolini, in provincia di Arezzo: ha perso la vita in un incidente in moto Andrea Novelli, 61enne segretario del Consorzio Agrario di Ancona.

A quanto pare dalle prime notizie, la macchina sarebbe uscita dall'area di servizio di un benzinaio e si sarebbe immessa in strada proprio mentre arrivava il centauro marchigiano. La moto è caduta rovinosamente in terra e il sospetto è che la vittima sia stata anche travolta da uno dei mezzi in arrivo sulla strada. Sul posto auto medica, ambulanza e l'elisoccorso. Per l'uomo però, nonostante gli sforzi dei sanitari, non c'è stato niente da fare.Incidente ad Arezzo. Distrutto il presidente del Cosrozio Agrario Alessandrini: «Perdiamo un amico e una straordinaria professionalità». Residente a San Mauro Pascoli, era a Jesi ormai da 15 anni.



