Topi d'appartamento scatenati: â€‹raffica di colpi anche in pieno giorno

JESI – Dieci furti, tra tentati e consumati, messi a segno nel solo weekend. Un numero significativo, a fronte però di bottini scarsi o addirittura inesistenti. Per fortuna i ladri sono penetrati nelle abitazioni quando erano incustodite, in assenza dei proprietari, tra chi era al lavoro e chi invece stava trascorrendo la giornata al mare. Prese di mira per lo più abitazioni isolate o palazzine condominiali sia nei quartieri cittadini che nei comuni della Vallesina, dove i ladri hanno agito in pieno giorno, prevalentemente all’ora di pranzo, tra le 10 e 14. Hanno atteso che i residenti uscissero, forse li tenevano d’occhio.