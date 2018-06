Tentato furto in via Tabano ladri in fuga su un’utilitaria L'allarme dei residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Tentato furto domenica sera in un appartamento a pianterreno in via Tabano, nei pressi della scuola Leopardi. Ignoti hanno tentato di introdursi all’interno dell’abitazione forzando la finestra della cucina, erano circa le 22,30. Ma i residenti se ne sono accorti, hanno acceso le luci per controllare (anche perché la zona da diverse settimane è presa di mira dai ladri) e messo in fuga i banditi.Pare fossero tre uomini, visti scappare a bordo di una Fiat Punto bianca. Immediato l’allarme al 112. La stessa macchina era stata oggetto di numerose segnalazioni ai carabinieri da parte dei residenti, in quanto era stata vista aggirarsi nel quartiere nei giorni antecedenti il furto. A bordo, tre stranieri, con ogni probabilità dell’est Europa, che la utilizzavano per fare del volantinaggio. Circostanza che non ha convinto quanti invece hanno preferito segnalare la vettura al comando dei carabinieri.