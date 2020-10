Dà fuoco all'auto per uccidersi, soccorso il 50enne si salva. Il suo cane muore carbonizzato

JESI - L’allarme al 115 scatta poco dopo le 23 da via Piandelmedico, periferia della città. Un passante segnala un’auto avvolta dalle fiamme, forse c’è un uomo dentro. Sul posto convergono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le volanti del Commissariato. La paura, fortissima, che in quella vettura in fiamme vi possa essere un cadavere.

E in effetti un corpo bruciato c’è, ma non è quello del proprietario della macchina, un 50enne del luogo non nuovo a episodi del genere. E’ del suo fedelissimo cane, vittima dei problemi mentali ed esistenziali del suo padrone.



I precedenti

L’uomo, affetto da problemi, aveva già tentato altre volte di togliersi la vita saturando l’auto di gas, trascinando nella sua disperazione anche il fedele amico a quattro zampe. Come aveva già fatto, ha portato una bombola da cucina dentro l’auto e ha aperto il gas, facendo saturare l’abitacolo. In pochi istanti si è sviluppato l’incendio, ma l’uomo forse per istinto di sopravvivenza, è riuscito ad aprire lo sportello. Intanto erano arrivati i Vigili del fuoco e i poliziotti. Lo hanno aiutato a uscire in extremis e salvarsi. Lo aveva già fatto, a luglio, sempre nelle campagne di Piandelmedico, zona che conosce molto bene. In quell’occasione aveva anche infilato la testa in una busta di plastica per impedire a eventuali soccorritori di salvarlo, ma i Carabinieri di Jesi erano stati più veloci ed erano riusciti a impedirgli il gesto insano, rischiando a loro volta perché l’auto era già satura di gas. Dopo un ricovero in Psichiatria, era stato dimesso. Ora i mostri che lo avevano spinto sull’orlo del baratro sono tornati a manifestarsi in tutto il loro orrore. Stavolta a salvarlo in extremis sono stati gli uomini del Commissariato insieme ai Vigili del fuoco e ai sanitari.



E’ stato portato ancora in ospedale dove gli è stata messa a disposizione tutta l’assistenza psicologica di cui necessita. Bisogna capire come aiutarlo contro i suoi demoni. «Non è facile prestare aiuto alle persone – spiega il direttore generale dell’Azienda Servizi alla Persona Asp9 Franco Pesaresi – molte negano persino di avere dei problemi e quindi respingono il nostro aiuto. A volte ci arrivano le segnalazioni dalle forze dell’ordine in seguito alle quali interveniamo e contattiamo la persona in difficoltà, offrendo un sostegno a seconda del tipo di problematica». L’Asp attraverso le sue Unità operative fronteggia il disagio e la povertà (offrendo alloggi Erap e di emergenza), le problematiche connesse alla disabilità e alle difficoltà per minori e famiglie svantaggiate.



L’assistenza

«Per quanto riguarda il sostentamento e le problematiche legate alla disoccupazione o alla mancanza di lavoro – continua Pesaresi – abbiamo trovato lavoro a 12 persone in 6 mesi, soggetti svantaggiati che vivevano ai margini della società e nel degrado sociale. Noi ci siamo, possiamo essere contattati direttamente o attraverso il Comune e gli enti preposti. Ma molto dipende dalla persona: non possiamo aiutare chi non vuole essere aiutato. Ricordo di un caso analogo a quello di cui parliamo, ma ricordo anche che l’aiuto offerto non è stato accolto. Se parliamo della stessa persona, forse il primo intervento deve essere di natura psichiatrica e solo successivamente possiamo entrare in gioco noi».



