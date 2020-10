Tassista con licenza di un altro Comune, scatta la multa

JESI - Licenza ottenuta in un Comune della Vallesina, ma pizzicato a lavorare esclusivamente sul territorio di Jesi: multa per un tassista. La Polizia locale ha emesso un verbale nei confronti di un tassista con licenza di un altro Comune che è stato riscontrato esercitare l’attività esclusivamente nel territorio di Jesi.

La violazione, di modesto importo (86 euro), è però accompagnata con una segnalazione all’autorità che ha rilasciato la licenza. E qualora la violazione sia reiterata si procederà alla sospensione della medesima. L’intervento ha fatto seguito ad un esposto presentato in Prefettura. Della problematica ci eravamo occupati raccogliendo lo sfogo degli altri taxisti esasperati dal comportamento del collega. Inoltre stanno andando a notifica in questi giorni i primi verbali per l’accertamento relativo al passaggio con il semaforo rosso nei due incroci di viale del Lavoro monitorati con telecamere: multa di 167 euro (che scende a 116,90 se pagata entro 5 giorni) e sei punti di sospensione nella patente e che è maggiorata fino a 222,60 euro nel caso in cui il passaggio avviene in orario notturno (155,87 se pagata entro 5 giorni). Qualora l’infrazione venga ripetuta nell’arco di un biennio è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.

La Polizia Locale, che incrementerà il proprio organico con una nuova unità da novembre (29 tra agenti e ufficiali oltre a 2 vigili a tempo determinato), sta partecipando a gruppi al corso su “La gestione del comportamento del cittadino di fronte alla contestazione. Vissuti emotivi ed interventi efficaci” tenuto dal Alessandro Suardi psicologo-psicoterapeuta, consigliere dell’Ordine degli Psicologi delle Marche. «L’iniziativa - spiega l’assessore ai servizi sociali Marialuisa Quaglieri - si inserisce in una collaborazione tra Asp Ambito 9, Comune di Jesi e Ordine degli Psicologici funzionale a formare il personale operativo, ma anche ad avere una ricaduta nel territorio, specialmente a beneficio di soggetti che vivono in condizioni di marginalità sociale o comunque di particolari difficoltà».

