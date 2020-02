Tamponamento a catena tra due camion ed un'auto: traffico in tilt sulla Statale

JESI - Tamponamento a catena sulla Statale 76 Val d'Esino noi pressi di Jesi: traffico bloccato sull'arteria.

LEGGI ANCHE:

La gita in montagna è rovinata dai dolori di pancia: stanno male 30 ragazzini, Settimana bianca addio, oggi tutti a casa

Si ribalta con la macchina: aiutato e multato dalla polizia

L'incidente avvenuto questa mattina ha coinvolto due autoarticolati ed un'auto, con gravi danni per i mezzi coinvolti ma, per fortuna, nessuno per i conducenti. Il traffico è però completamente andato in tilt: l'incidente ha infatti costretto la polizia stradale ed i vigili del fuoco a chiudre la carreggiata in direzione Chiaravalle, con la conseguente formazione di lunghe code. Da poco è stata riaperta almeno una corsia per cercare di smaltire il traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA