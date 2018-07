Tamponamento a catena: donna incinta di sei mesi finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Tamponamento a catena a Jesi: donna incinta finisce all'ospedale.L'incidente è avvenuto, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, poco dopo le 10 in viale del Lavoro ed ha coinvolto tre autovetture. Su una di esse viaggiava, insieme al compagno, una 40enne incinta di sei mesi. Immediati i soccorsi da parte della Croce Verde, la donna è stata portata per accertamenti all'ospedale Urbani.