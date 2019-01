Svaligiano la casa, il vicino prova a inseguirli: «Fatti gli affari tuoi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - «Fatti gli affari tuoi!». E' l'esortazione, in realtà un po' più colorita, che due topi di appartmento hanno rivolto ieri sera ad un vicino di casa del derubato che si era messo al loro inseguimento. E' successo ieri sera in via Coppi a Jesi, dove i ladri si sono arrampicati sul terrazzo di un appartamento per poi entrare e attaccare la cassaforte con un frullino. Movimenti che hanno insospettito un vicino di casa che ha provato a mettersi sulle tracce dei due ladri. Che però lo hanno seminato, allontanandosi poi a bordo di un'Audi grigia. Il bottino è ancora da quantificare, sull'accaduto indagano i carabinieri.