JESI La sperimentazione di una strada scolastica, da provare con la chiusura temporanea a scopo dimostrativo della trafficata area fra i viali Martin Luther King e Giuseppe Verdi. La tenteranno insieme il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, situato all’incrocio fra viale King e viale Verdi, e il Comune, una «un’iniziativa sperimentale di sensibilizzazione dei cittadini per un uso più appropriato degli spazi stradali, sempre più colonizzati dalle automobili; spazi dislocati anche in adiacenza ad importanti servizi scolastici» spiegano dal Liceo.

L’iniziativa

La prova pratica il prossimo 1 giugno, nella fascia oraria fra le 11 e le 16. «Chiudere temporaneamente a scopo dimostrativo un tratto di strada e restituirlo, in sicurezza, agli studenti significa creare nuovi spazi di socializzazione, d’incontro e di gioco, significa mostrare a tutti i cittadini un modo alternativo e sostenibile di vivere la città. Occorre affrontare in modo alternativo il tema della mobilità nelle nostre città come già si sperimenta in alcuni ambiti urbani d’Italia e d’Europa» dicono dal “da Vinci”. L’idea è nata da un lavoro di ricerca sul tema “Nuovi spazi della città da tornare a vivere”, effettuato da alcune alunne, il successivo accordo con l’Amministrazione comunale ha prodotto l’iniziativa della chiusura. Una mostra, elaborata nella scuola, sarà allestita su supporti cartacei e video, per rendere chiaro il percorso di ricerca effettuato durante l’anno scolastico. Gli studenti del Liceo Scientifico animeranno giochi ed attività di gruppo nel tratto di strada «liberato dalle automobili e restituito a bambini e ragazzi liberi di spostarsi tra le varie aree scolastiche e le aree verdi. Sarà un momento d’incontro con cittadini, genitori, insegnanti, bambini e ragazzi che quotidianamente frequentano l’ampia area, purtroppo frammentata da strade trafficate». Proprio l’esigenza di garantire una maggiore sicurezza agli studenti in attesa degli autobus sul marciapiede di viale King che costeggia l’area scolastica, e la concentrazione di traffico che fra viale King e viale Verdi si viene a creare nelle ore di punta, dato che in zona si concentrano anche altre scuole (Cappannini, Sbriscia, Collodi), aveva già portato a modificare parzialmente la viabilità della vicina rotatoria. Da un paio d’anni la corsia a scendere verso viale Verdi che costeggia il marciapiede, e consente di evitare il passaggio per la rotatoria, è stata riservata ad autobus e ambulanze, con obbligo per tutti gli altri veicoli di tenersi sulla sinistra e affrontare la rotatoria stessa.

Urbanistica tattica

Intanto c’è un’altra scuola al centro di un secondo progetto di “urbanistica tattica” dopo quello attuato nei pressi del cantiere del cavalcavia: l’amministrazione ha approvato la proposta di collaborazione dell’Istituto comprensivo Lorenzo Lotto per la realizzazione nel percorso pedonale tra i due plessi della scuola primaria Federico Conti di un allestimento temporaneo di urbanistica tattica colorando il manto stradale, così da riprodurre dei giochi per bambini. Iniziativa che «favorisce, l’utilizzo anche degli spazi esterni della scuola e il potenziamento della didattica ludica e l’inclusione dei bambini durante le attività di gioco libero».