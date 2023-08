JESI Una dotazione di 30 posti letto per l’Ospedale di Comunità. Mentre per quel che riguarda la Casa della Comunità, alcuni dei suoi servizi saranno invece previsti all’interno dell’attuale Carlo Urbani. Sono le previsioni del progetto di fattibilità tecnica e economica redatto dagli incaricati per le due nuove strutture sanitarie, appunto Ospedale e Casa della Comunità, che è previsto sorgano in città, nella stessa area ospedaliera dell’Urbani, con risorse dal Pnrr per 7,3 milioni di euro complessivi: nel dettaglio, poco meno di 5,7 milioni di euro per l’Ospedale di Comunità e 1,6 milioni per la Casa della Comunità.

La stangata

Anche se l’impennata dei prezzi dei materiali ha comportato un aumento dei costi che ora la Regione sta cercando di coprire reperendo fondi integrativi, l’iter per entrambe le strutture va avanti ed è fresco di affidamento il compito di verificare i rispettivi progetti, elaborati per stralci funzionali e funzionanti. L’intervento sarà realizzato con la formula dell’appalto integrato, che abbina la realizzazione dei lavori alla redazione del progetto definitivo e esecutivo, per l’affidamento del quale ci si avvale dell’adesione all’accordo quadro con Invitalia, Agenzia nazionale, senza necessità di espletare autonome procedure di gara. L’Ospedale di Comunità è una struttura intermedia tra il ricovero in ospedale e il domicilio, la Casa della Comunità è una struttura di prossimità dove si prevede la presenza di team multidisciplinari di medici e operatori sanitari, sociosanitari, sociali.

Le strutture sorgeranno nei pressi dell’ospedale Urbani, su 9.077 metri quadrati di terreni ceduti in diritto di superficie gratuita dal Comune di Jesi, che ne è il proprietario, all’Ast. Una ulteriore porzione di 6mila e 400 metri quadrati circa rimarrà nella disponibilità del Comune attraverso il previsto parcheggio, per almeno 400 posti auto. L’Ospedale di Comunità fra l’altro dovrà anche essere la futura e definitiva sede del Distretto sanitario che dovrebbe essere dismesso in via San Francesco, dove i locali non sarebbero più idonei.

In attesa del nuovo immobile in via Moro che, da tempi dettati da Pnrr, deve essere pronta per il 2026, la sede alternativa provvisoria per il Distretto era stata indicata in Consiglio dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo nell’ex Sert di via Vittorio Veneto, rimasto in piedi al margine dell’area dove il vecchio Ospedale Civile è stato demolito.

La critica

Questione sulla quale è Per Jesi, dall’opposizione, a richiamare l’attenzione: «Ad oggi sembra in dubbio anche lo stesso spostamento da via San Francesco, dove i servizi vengono giorno dopo giorno smantellati in vista della chiusura della quale non si riesce ad avere data certa, a via Vittorio Veneto, dove i lavori per l’allestimento sembrano procedere a rallentatore a causa di un ammaloramento dei locali, che rende difficile in tempi brevi la messa a norma. Situazione ancora più ingarbugliata, visto che riemerge addirittura l’ipotesi via Guerri come alternativa, riaccendendo le perplessità legate allo spostamento di un servizio per i cittadini della zona nord alla zona sud di Jesi. Servono risposte».