La Cisl alza la voce «Straordinari bloccati ritirate la decisione»

JESI - «Immediato ritiro della comunicazione dell’Area Vasta 2 sul blocco dello straordinario festivo infrasettimanale». Lo chiede la Cisl in una lettera inviata alla direzione generale dell’Asur Marche dopo la comunicazione dell’Area vasta 2 di non riconoscere il diritto, e relativo compenso economico, del pagamento del lavoro straordinario per l’attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali. A partire proprio da domani.«Nel corso della riunione sindacale del 28 marzo scorso - ricostruisce in una nota Luca Talevi, segretario generale Fp Cisl Marche - ad apposita domanda posta dalla Cisl per conto di tutte le sigle sindacali presenti Gigliucci, direttore amministrativo Asur, alla presenza anche del direttore generale Marini, ha pubblicamente dichiarato che nulla cambierà nel trattamento economico e normativo in essere per il personale turnista che opera in una giornata infrasettimanale festiva. Pertanto il provvedimento, emanato da una singola Area vasta, deve essere revocato perchè non può andare in contrasto con quanto condiviso dall’Asur con i sindacati a livello regionale. Qualora l’Asur non mantenga fede ai suoi impegni unitariamente - si legge ancora nel comunicato firmato da Talevi - , nostro malgrado, saremo chiamati ad avviare tutte le iniziative a supporto dei lavoratori, comprese quelle legali».Il caso è esploso alla vigilia di Pasqua con la lettera recapitata al personale dell’Area vasta 2 e resa nota dal referente della Rsu-Fp Cgil dell’Area vasta2 Giacomo Mancinelli. La circolare inviata nei giorni scorsi ha determinato allarmismi e malcontento nei vari reparti ospedalieri, situazione percepibile da parte dei ricoverati e che va aggravando il quadro già pessimo dei pesantissimi carichi di lavoro, in un contesto generale di malessere organizzativo accusato dai professionisti, caratterizzato da carenza di personale.