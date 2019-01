Strade gelate come saponette: tre auto finiscono fuori strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Pericolo ghiaccio: diversi gli incidenti che si sono registrati sulle strade cittadine nella giornata di ieri, soprattutto a seguito delle gelate notturne. Il primo è avvenuto poco prima delle 7 nei pressi della rotatoria di via Piandelmedico-Minonna, vicino alla Cooperlat Tre Valli. Una ragazza al volante della sua Peugeot improvvisamente ha perso il controllo, forse proprio a causa dell’asfalto ghiacciato, finendo fuori strada. La giovane, leggermente contusa, è stata estratta dall’abitacolo della sua auto dalla squadra dei Vigili del fuoco di Jesi, che l’ha affidata ai sanitari dell’automedica del 118 e della Croce verde per trasportarla in codice giallo al pronto soccorso. E sempre ieri mattina verso le 7,30 in via Montelatiere, alle porte della città, si sono registrati altri due fuoristrada. Una Lancia Y, condotta da una giovane jesina, è finita ai margini di un fosso. Poco distante un’altra vettura, una utilitaria, è finita fuoristrada andando a terminare la sua corsa in un campo, appena 100 metri più avanti rispetto all’altra.