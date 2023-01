Da insegnante a clochard: la storia di Marxford tornato in Ghana grazie a Caritas e Asp dopo quattro anni vissuti per strada a Jesi

JESI - Nel suo Paese, il Ghana, era un insegnante di scuole superiori. Ma aveva un sogno: venire in Italia, trovare un lavoro e mantenere al meglio la sua famiglia e i figli. Purtroppo il destino riservava a Marxford una vita molto diversa da quella sognata: dopo i primi anni trascorsi al Sud a lavorare nei campi è arrivato nelle Marche, a Jesi, dove non è riuscito a trovare lavoro ed è finito per strada. Da insegnante a clochard, per quattro anni la sua casa è stata una tenda sistemata al Campo Boario.

Marxford, da insegnante in Ghana a clochard Jesi

Due anni fa Marxford si rivolge alla Caritas per tornare a casa con l'intento di aprire un negozio di alimentari: l'associazione si attiva subito con una istituzione che si occupa di rimpatrio volontario assistito, ma il progetto purtroppo non è andato in porto. Alla fine del 2022 la svolta, grazie all'impegno di Asp (Azienda servizi alla persone) e Caritas: il 29 dicembre scorso due operatrici hanno comunicato a Marxford la notizia che il 9 gennaio sarebbe potuto tornare a casa. Il giorno prima della partenza al Campo Boario c’è stata una piccola festa di saluto.

Grazie a Asp e Caritas è tornato nel suo Paese

Il viaggio di Marxford è iniziato con il treno verso Roma, accompagnato all’operatore Caritas Gabriele che ha affrontato un viaggio di 50 ore andata e ritorno per farsì che il rientro in Ghana andasse a buon fine: non è la prima volta che Gabriele fa un viaggio di tre giorni per riaccompagnare una persona a casa. «È successo solo due anni fa e forse succederà ancora per continuare a dare speranza a chi l'ha perduta», spiegano i responsabili dell' Asp Ambito 9 e della Caritas.