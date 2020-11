Incendio sulla statale 76, auto prende fuoco in galleria: ci sono volute due squadre di pompieri per spegnerlo

SERRA SAN QUIRICO - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera verso le 23 sulla Statale 76 nel comune di Serra San Quirico per l'incendio di un'autovettura. Il fatto è avvenuto all'imbocco della galleria Gola della Rossa in direzione Jesi. Sul posto si sono recate due squadre vigili del fuoco provenienti da Fabriano e Jesi che hanno spento l'incendio e messo l'area in sicurezza. Nessuna persona coinvolta.

