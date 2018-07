Spinte e ceffoni tra due operai: in cantiere arrivano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Lite tra operai, il direttore dei lavori chiama il 112 per far tornare la pace nel cantiere edile. È accaduto ieri mattina in via Fausto Coppi. Una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Jesi è dovuta intervenire attorno alle 10 per porre fine a un acceso diverbio tra alcuni operai che sono venuti alle mani per futili motivi. In particolare, i militari ne hanno identificati due, sulla quarantina d’anni e meridionali: li hanno divisi e poi hanno ascoltato le loro ragioni. Avrebbero litigato per una banale questione lavorativa, che però sarebbe stata la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso ricolmo di dissidi personali. Nella contesa sono volati ceffoni, spinte e minacce, ma non si è reso necessario l’intervento del 118. Tuttavia il capo cantiere, di fronte a quella zuffa, non ha potuto far altro che contattare i carabinieri perché da solo non era in grado di sedarla. I contendenti decideranno se sporgere querela.