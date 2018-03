Spinello party alla stazione Scattano due denunce dopo il blitz dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Le scuole chiuse per la neve, pochi posti dove andare. Per accendere la serata un gruppo di minorenni residenti a Chiaravalle e dintorni ha pensato di riunirsi alla stazione portandosi un bel po’ di fumo. Ma la seratina è stata interrotta dai carabinieri di Chiaravalle, agli ordini del comandante Domenico Maurelli, che si sono insospettiti vedendo tutti quei ragazzini radunati alla stazione a tarda sera, nonostante il freddo polare e la neve. Il blitz dei militari scattato verso le 22 di mercoledì 28 febbraio scorso - ma il cui esito è stato reso noto ieri dal comandante della Compagnia carabinieri di Jesi Benedetto Iurlaro - ha portato al sequestro di quasi 150 grammi di hashish, bilancini e soldi (200 euro in contanti). Nei guai due ragazzi, l’uno di 17 anni e l’altro 18enne, denunciati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Segnalati alla Prefettura altri cinque, tutti minorenni dai 15 ai 17 anni, italiani e residenti a Chiaravalle. Da tempo i militari stanno monitorando diversi luoghi di aggregazione giovanile della città: parchi, piste ciclabili, giardini pubblici e appunto, la stazione ferroviaria.