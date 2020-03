Si è spento a 53 anni l’architetto Ghislieri: era in attesa del trapianto di fegato

JESI - «La vera nobiltà si acquista vivendo, e non nascendo». Lo dimostrava ogni giorno il marchese Luigi Filippo Ghislieri Marrazzi Amici Ferretti, nato a Roma ma residente a Jesi, dove era conosciutissimo e molto amato. Cinquantatré anni, architetto, aveva uno studio professionale a Milano e uno a Jesi. La famiglia Ghislieri è sempre stata una delle più illustri a Jesi, con un ruolo di primo piano nella vita politica e amministrativa. Eclettico e creativo, Filippo conduceva una vita immersa nella cultura, nella convivialità e nei suoi molteplici interessi. Era malato, anche se lo mascherava con il suo sorriso di sempre.

Si è spento ieri mattina in una clinica di Milano dove era ricoverato in attesa del trapianto del fegato. Le sue condizioni erano precipitate, tanto che la mamma – che abita nella dimora storica sulla Guzzana, tra Monte Roberto e Cupramontana – era corsa al capezzale del figlio. Ieri mattina la drammatica notizia, rimbalzata con un’eco tristissima in quella Jesi di cui Filippo era innamorato. Il funerale sarà celebrato in forma privata a Milano, città dove abitano i due giovani figli, i fratelli e dove si era trasferito da cinque mesi per curarsi.

Solare, dinamico, curioso, Filippo Ghislieri non ostentava la sua discendenza nobile se non per snocciolare qualche ironica battuta ripresa dal film “Il marchese del Grillo”. Soprannominato “il conte” aveva formato la squadra amatoriale dei giocatori del vecchio flipper per agguerriti tornei al “Man Cave”. Ma prima ancora aveva trasformato un terreno di tre ettari nella dimora sulla Guzzana – che nel frattempo aveva trasformato nell’agriturismo Olio di Vino - in campo per giocare a FootGolf, disciplina che fa incontrare il calcio al golf. Era amante del vino delle colline marchigiane, del teatro, delle motociclette e della compagnia. «Una persona eccezionale, un gran signore. Ci mancherà moltissimo. E’ davvero una gran perdita», commentano gli amici.

