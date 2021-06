Sorpreso con l'hashish in auto, gli trovano in casa anche le piante di marijuana

JESI – Un altro sequestro di piante di marijuana illegalmente coltivate. E’ il secondo in appena dieci giorni in Vallesina. I Carabinieri della Compagnia di Jesi hanno individuato un giovane residente a Jesi, 20 anni, controllato mentre si trovava al volante. Dalla perquisizione del mezzo, i militari hanno rinvenuto 90 grammi di hashish. A casa del ragazzo, poi, i Carabinieri hanno rinvenuto due piante di marijuana in piena fioritura alte circa un metro. Il ragazzo è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per coltivazione illegale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA