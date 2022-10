JESI - Servono 375mila euro per rimettere in sesto tutta la rete stradale fra via Piandelmedico e la rotatoria del sottopasso ferroviario in zona multisala, all’incrocio fra le vie Ricci, Don Minzoni e XXIV Maggio, da un lato e dall’altro del passaggio dell’Esino in zona Minonna. Il Comune predispone i progetti e chiede fondi per 250mila euro al bando regionale dedicato alla messa in sicurezza della viabilità, nei mesi a venire di via Piandelmedico e delle strade vicine ci sarà particolarmente bisogno.

Il nodo-collegamenti



«Durante i lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte San Carlo, che saranno avviati nei prossimi mesi – ricorda la Giunta - via Piandelmedico sarà interessata da una intensificazione del traffico in quanto costituirà la viabilità alternativa, da e per Jesi, a seguito della chiusura di via Marconi». C’è da fare in fretta e da provare a ottenere prima possibile le risorse dato che, una volta demolito il San Carlo, via Piandelmedico diventerà passaggio obbligato per molti per almeno un anno e mezzo, fino a che il nuovo ponte (oltre 8 milioni la spesa) non sarà pronto. «Il Servizio infrastrutture e mobilità dell’Area servizi tecnici – riferisce l’amministrazione comunale - svolge un costante monitoraggio della rete stradale e dei marciapiedi, anche sulla scorta delle segnalazioni di parte dei fruitori, al fine di rilevarne lo stato di conservazione e individuare le zone maggiormente critiche. A seguito della ricognizione è stato rilevato il grave dissesto della sede stradale in via Piandelmedico».

Dissesto che interessa il tratto dalla rotatoria all’intersezione con via Misa – strada di passaggio da e per lo svincolo Jesi Centro della SS76 - fino al limite di competenza provinciale. E poi le vie limitrofe: la stessa via Misa dalla rotatoria all’attraversamento rialzato presente; via Minonna da via Marconi a via Misa; la rotatoria all’incrocio tra via Ricci, viale don Minzoni e via XXIV Maggio. Interventi sono doverosi. «Via Piandelmedico, via Misa e la rotatoria di intersezione tra via Ricci, viale don Minzoni e via XXIV Maggio – analizzano gli uffici - intercettano uno dei percorsi di accesso alla città e, pertanto, sono interessate da un intenso traffico veicolare. E via Piandelmedico è frequentemente percorsa da numerosi ciclisti e lo stato di grave dissesto ed ammaloramento, soprattutto delle fasce laterali, costituisce un pericolo per tale tipologia di utenti».



Le modifiche

E poi la necessità principale: farsi trovare pronti a sopperire alla futura assenza del San Carlo, con la chiusura al traffico (ad oggi riservata dal 2018 solo ai mezzi pesanti) del collegamento più immediato diretto a scavalcare l’Esino fra centro città da una parte e, dall’altra, Minonna, lo svincolo Jesi Centro della superstrada, la provinciale per Filottrano e Macerata. Gli interventi di manutenzione straordinaria interessano la carreggiata e, dove occorre, tratti di marciapiedi particolarmente ammalorati. Nei marciapiedi, saranno attuati adeguamenti al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche, realizzando rampe di raccordo col piano stradale alle estremità e in corrispondenza degli attraversamenti dove presenti. In particolare, si progetta un attraversamento rialzato in via Piandelmedico in prossimità dell’intersezione con via Misa.