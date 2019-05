Sorpresi con hashish e cocaina: due ragazzi finiscono nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Continua la tolleranza zero delle forze dell’ordine contro la droga e l’alcol alla guida. I carabinieri della Stazione di Chiaravalle hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 32enne di origini polacche residente a Monsano. Il giovane, fermato per un controllo alle 22.55 circa del 17 maggio scorso in via Roncaglia di Jesi alla guida di una Peugeot 206, è stato trovato positivo all’accertamento alcolimetrico con un tasso pari a 0,92 g/l. La patente di guida gli è stata ritirata.Presidio delle pattuglie dell’Arma anche a Chiaravalle. dove i militari della Stazione locale hanno segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Ancona un 36enne e un 29enne residenti a Chiaravalle. I due, sottoposti a controllo alle 21 del 19 maggio scorso in via Che Guevara a bordo di un Fiat Doblò, sono stati trovati in possesso di 0,44 grammi di hashish e 0,3 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare hapermesso di rinvenire, a casa del 29enne, altri 2,06 grammi di hashish.