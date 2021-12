Jesi, il sindaco Bacci positivo al Covid. Contagio in famiglia, era già in quarantena. «Ma la città sarà vicino ai lavoratori della Caterpillar»

JESI - Il sindaco Massimo Bacci è positivo al Covid. E' la seconda volta che il primo cittadino si positivizza, aveva contratto il virus già l'inverno scorso. Bacci era in isolamento già dai scorsi. Lo aveva reso noto lui stesso, attraverso i canali ufficiali del Comune, avvisando che comunque il suo impegno verso le questioni prioritarie dell'Amministrazione comunale resterà immutato, solo che lavorerà da casa in isolamento e via streaming. Il sospetto caso di Covid di un proprio congiunto, da sabato sera aveva indotto il primo cittadino ad usare ogni cautela e di conseguenza ad annullare la propria partecipazione ad ogni iniziativa pubblica. Una scelta prudente, vista la conferma della positività al Covid emersa.

«Purtroppo sono risultato nuovamente positivo al Covid e continuerò a seguire l'attività amministrativa in quell'isolamento domiciliare che ormai ho intrapreso da una settimana esatta» scrive il sindaco su Fb. «Me ne dispiace soprattutto per gli impegni in programma nei prossimi giorni tra cui il Consiglio comunale di lunedì nel quale sarà approvato il bilancio dell’ultimo anno di legislatura con le importanti opere pubbliche che intendiamo realizzare e il tradizionale incontro con i dipendenti comunali in vista delle festività» aggiunge Bacci.

«Ma soprattutto mi rincresce non poter partecipare alla manifestazione di giovedì prossimo in cui sono certo tutta la città saprà esprimere la propria vicinanza alle lavoratrici ed ai lavoratori di Caterpillar. Il Comune, attraverso i propri tecnici e la Polizia locale, è al fianco delle organizzazioni sindacali impegnate ad organizzare l’iniziativa, affinché tutto si svolga nel migliore dei modi e sappia catturare l’attenzione locale e nazionale di questa drammatica vicenda. Resto in stretto contatto con l’assessore regionale Stefano Aguzzi, che ringrazio, per seguire il percorso istituzionale che possa portare il prima possibile la vertenza Caterpillar sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico, vale a dire la sede deputata per avviare un confronto con la proprietà e studiare tutte le soluzioni possibili per farla recedere da questa assurda decisione» conclude il sindaco sul post.

Ultimo aggiornamento: 15:55

