Sicurezza delle vie Paradiso e Colli: controlli dei vigili e anche l'idea autovelox

JESI - Sicurezza stradale nel mirino e idea autovelox per via Paradiso e via dei Colli. Le due principali arterie stradali per l’ingresso e l’uscita a nord della città, già al centro dell’attenzione nelle ultime settimane dal punto di vista della pericolosità: la prima, via Paradiso, con una iniziativa della maggioranza nell’ultima seduta del Consiglio; la seconda, via dei Colli, con una apposita mozione del consigliere Pd Andrea Binci iscritta all’ordine del giorno dell’assemblea di giovedì prossimo.

L’amministrazione comunale dal canto suo ne ha discusso in due differenti incontri coi residenti. E promette interventi – dal rifacimento della segnaletica all’intensificazione dei controlli da parte della Polizia locale - e provvedimenti per ridurre la velocità dei veicoli e garantire la piena sicurezza dei pedoni. Fra questi anche l’ipotesi del ricorso all’autovelox, «comunque calibrato - precisano dal Comune - per puntare prioritariamente a finalità preventive, perché l’obiettivo principale sarà educare anche con una migliore segnaletica al rispetto dei limiti previsti». Spiega l’assessora alla mobilità Cinzia Napolitano: «I due incontri sono stati proficui e ci hanno permesso di condividere alcune prime azioni per dare risposte concrete per arrivare ad una moderazione della velocità e, di conseguenza, ad una maggiore sicurezza per residenti e pedoni». In Via Paradiso sono stati completati in questi giorni i lavori di asfaltatura dei tratti più logorati: da oggi sarà realizzata la nuova segnaletica orizzontale, in particolare degli attraversamenti pedonali. «Partirà a breve - fanno sapere dal Comune - anche la nuova segnaletica in Via dei Colli, con l’obiettivo di tutelare la mobilità lenta (pedoni e ciclisti) sia residenziale sia legata all’ospedale Carlo Urbani. In entrambe le strade, d’intesa con il Comando della Polizia Locale, saranno presenti periodicamente delle pattuglie per controllare l’andamento della circolazione e effettuare un’azione di prevenzione al rispetto del codice della strada».



Proprio su via dei Colli si concentra il dem Binci: «Alcune settimane fa c’è stato un grave incidente stradale che ha coinvolto quattro persone, fra cui due bambini. La strada già in passato è stato teatro di altri incidenti stradali gravi, una delle cause è senza dubbio l’alta velocità con cui si percorre il tratto che va da Via Gramsci all’ospedale Carlo Urbani. Un’altra causa è la scarsa visibilità per chi si immette dalle vie limitrofe. La segnaletica stradale orizzontale ha necessità di un urgente intervento e spesso è coperta dagli alberi».

In precedenza erano stati dalla maggioranza Matteo Baleani (Jesiamo), Michele Caimmi e Sandro Angeletti (Jesinsieme) a rimarcare a proposito di via Paradiso: «Nel corso degli anni non sono state apportate significative modifiche migliorative né adeguamenti a piena garanzia della sicurezza delle persone e dei mezzi, mentre diversi sono stati gli incidenti. Si rende evidentemente necessario migliorare, dove e per quanto possibile, le condizioni di via Paradiso e assicurare il rispetto del limite di velocità lungo questo tratto, in parte sprovvisto di marciapiedi e di adeguati spazi laterali per il transito di pedoni e ciclisti e di piazzole di sosta per i mezzi».

