Serata di gala al teatro Pergolesi per il Giro d'Italia, atteso anche il Ct Roberto Mancini

JESI - Serata di gala stasera (ore 21,15) al Pergolesi, per il “lancio” dell’arrivo in città del Giro d’Italia il 17 maggio, per la 10ª tappa dell’edizione 2022 in partenza da Pescara. Appuntamento condotto da Andrea Carloni, madrina la campionessa olimpica Elisa Di Francisca. Tanti ospiti illustri: il Ct del ciclismo azzurro Daniele Bennati, la direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano e il giornalista Marino Bartoletti. Potrebbe esserci anche la presenza del Ct della Nazionale, Roberto Mancini, alla prima uscita pubblica in città dopo l’amarezza dell’esclusione dai Mondiali.



Una partecipazione nel segno dell’amicizia con Michele Scarponi, al cui ricordo si lega ogni passaggio del grande ciclismo da queste parti, e della passione per la bici dello stesso Ct. Mancini è presidente onorario del Comitato Jesi Gran Ciclismo, promotore di quella di oggi e delle altre iniziative per la tappa, come già per la Tirreno-Adriatico nel 2019. Sul palco anche Giancarlo Polidori, unico marchigiano ad aver indossato maglia rosa al Giro e maglia gialla al Tour. Anche la Consulta per le Donne e per le Pari Opportunità del Comune si prepara ad accogliere il Giro, con cinque appuntamenti della rassegna “Sport, Pari Opportunità per Tutti” al Museo Stupor Mundi dal 9 aprile.

Si parte con “Un Calcio agli stereotipi: le ragazze in campo”, con Eleonora Giampieri e Raffaella Manieri intervistate da Simona Marini. Il 16 aprile Alessia Polita si racconta in “Quando lo Sport è rinascita” a Chiara Cascio. Per “Talento Senza Maschera” il 23 aprile Agnese Testadiferro incontra Tommaso Marini, Maria Elena Proietti e Annalisa Coltorti. Il 30 aprile “Nessuno escluso”, Marta Vescovi dialoga con Daniele Cassioli e Luca Allegrini. Infine “Opportunità per lo Sport alla Pari” il 14 maggio, col sottosegretario allo sport Valentina Vezzali e Andrea Cardinaletti, intervistati da Cristina Carnevali.

