Si sente male in bici cade e batte la testa: grave all'ospedale

JESI - Stava pedalando in sella alla sua bicicletta, quando ha avuto un improvviso malore. L’uomo, uno jesino di 74 anni, ha iniziato a sbandare e ha perso il controllo della bici, cadendo rovinosamente a terra e battendo la testa. È accaduto ieri mattina verso le 9 lungo via Roma. Sono stati i carabinieri di Jesi, che si trovavano a passare in servizio di pattugliamento della zona, ad accorgersi dell’anziano che procedeva in sella alla bicicletta a fatica e poi, con un andamento sempre più oscillante. Hanno subito capito che stava male, mentre lo stavano raggiungendo, il poveretto cadeva a terra privo di sensi. Sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso, compreso l’esame radiografico tac per scongiurare eventuali traumi interni, le sue condizioni sono state definite gravi.