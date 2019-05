Semaforo in tilt: troppi incidenti e il Comune decide di tagliare la siepe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Via la siepe in attesa di riparare il semaforo, spento da poco meno di un paio di mesi e al centro delle proteste per i numerosi incidenti all’incrocio. Per questo fa discutere sui social anche il radicale taglio di diversi metri della siepe che delimita l’area verde all’incrocio fra via San Francesco e via Paladini. Un ampio tratto della siepe, ostacolo alla visuale in particolare di chi si affacciava sull’incrocio provenendo da via San Francesco e diretto verso il PalaTriccoli è stato sradicato, con l’obiettivo di migliorare la visibilità dell’attraversamento.