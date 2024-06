A Jesi, in sella alle Harley Davidson la moglie tampona il marito e volano entrambi a terra: lei è grave

JESI – Schianto da brividi nel pomeriggio a Jesi, in via San Marcello, dove una coppia di turisti austriaci, arrivati per partecipare al raduno delle Harley Davidson a Senigallia, si sono scontrati a bordo delle loro due moto, in prossimità di un incrocio, e sono finiti fuori strada.

Ad avere la peggio è stata la donna, 42 anni, soccorsa dall'eliambulanza: è stata portata all'ospedale di Torrette in codice rosso. Ferito in modo lieve il marito 47enne. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha dovuto frenare bruscamente per evitare lo scontro con un'auto: la moglie, che lo seguiva sulla propria moto, lo ha tamponato. La 42enne, soccorsa dal 118 e dalla Croce Verde, è rimasta sempre cosciente, ma visti i seri traumi riportati nell'incidente, è stata accompagnata in volo all'ospedale con un codice di massima gravità, ma non sarebbe in pericolo di vita.