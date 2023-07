JESI Primaria Garibaldi nel quartiere San Giuseppe, c’è da correre per rispettare i tempi dettati dal Pnrr per il progetto che prevede di demolire l’edificio annesso ad uno dei due plessi – quello che sino ad un anno fa ospitava la Biblioteca Ragazzi – e ricostruire al suo posto un nuovo immobile a due piani destinato al servizio mensa. Entro la fine di agosto, secondo la convenzione siglata dal Comune col Ministero, va affidato lo stralcio dell’intervento – quello della ricostruzione – finanziato per 917.500 da fondi Pnrr.

La spinta

Per questo la Giunta ha accelerato con l’approvazione del progetto definitivo e l’apertura del procedimento per affidare l’appalto integrato che mette assieme progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori: le offerte andranno presentate entro il 5 agosto per essere aperte due giorni dopo. Ci sono, spiegano Giunta e uffici, «ragioni di urgenza derivanti dalle tempistiche da rispettare per la gestione del finanziamento Pnrr, che prevedono l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 agosto». Ma dato che l’importo finale del progetto complessivo ha infine superato quello del finanziamento ottenuto, arrivando ad un milione e 267mila euro, sarà per il resto con risorse proprie per 350mila e ulteriori successivi appalti che il Comune completerà il quadro coi fondi per secondo e terzo stralcio. Anche se questo inverte, sulla carta dell’iter, l’ordine di ciò che invece dovrà poi accadere “sul campo”: c’è infatti bisogno di assegnare i lavori della ricostruzione e vedersi confermati i 917mila euro e rotti del Pnrr, prima di impegnare le cifre e procedere anche agli affidamenti per quel che riguarda in particolare la demolizione dell’attuale edificio, oltre alle opere di completamento, accessorie e agli impianti speciali. Si procede quindi, spiegano dal Comune, ad «appaltare nell’immediato i lavori del 1° stralcio, in considerazione della scadenza del termine per l’aggiudicazione previsto dalla Convenzione e a inserire il 2° e 3° stralcio quali opzioni dell’appalto, ancorché le demolizioni siano propedeutiche alla realizzazione del nuovo edificio». Infatti, «fino all’avvenuta aggiudicazione dei lavori del 1° stralcio non sarà possibile avere certezza della conferma del finanziamento concesso, e proprio nella pendenza di tale incertezza non sarebbe prudente appaltare i lavori di demolizione del fabbricato esistente, che attualmente è comunque agibile e utilizzabile». Al posto dell’attuale edificio ad un piano di circa 150 metri quadrati con passaggio di collegamento con la scuola, ne dovrà sorgere uno nuovo su due piani da 230 metri quadrati ciascuno. Su due piani anche il nuovo passaggio. Il trend delle iscrizioni in crescita alla Garibaldi ha condotto alla scelta di recuperarle spazi, avanzata dalla dirigenza e avallata già dalla passata amministrazione, con lo spostamento della Biblioteca Ragazzi e il ritorno all’attività dell’istituto del plesso in questione.