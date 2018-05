Scopre la ladra in casa e la insegue: fermato dal complice con il coltello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Insegue la ladra che gli stava ripulendo l’appartamento e cerca di bloccarla, ma il complice che l’attendeva in strada per scappare a bordo di un’auto, vedendola inseguita dal proprietario di casa, sfodera un coltellaccio e sotto la minaccia dell’arma i due ladri riescono a scappare. Avventura da far west venerdì pomeriggio in via Tabano, quartiere sott’assedio per i furti in casa.La vittima è rientrata prima, contrariamente alle previsioni della ladra che stava frugando nei cassetti della camera alla ricerca di denaro e gioielli. Superato lo choc iniziale, il proprietario ha cercato di bloccarla. Lei, agilissima e veloce, è riuscita a divincolarsi e scappare fino all’esterno dell’abitazione. L’uomo per nulla intimidito, l’ha inseguita in strada, deciso a braccarla e riprendersi i gioielli. Ma quando stava per raggiungerla, gli si è parato davanti un complice, che la aspettava in strada per fuggire su una macchina a motore acceso. Alla vista della ladra inseguita, lui ha estratto un coltellaccio. Così il derubato ha dovuto desistere, per evitare che un furto in casa finisse nel sangue e si trasformasse in una tragedia.I due ladri si sono guadagnati la fuga a bordo della macchina, che era parcheggiata lungo la strada. La vittima ha lanciato l’allarme al 112. Sul posto, i carabinieri di Jesi, che hanno avviato le indagini del caso. Secondo una stima della vittima, i gioielli in oro trafugati avrebbero un valore di circa 300 euro. I militari hanno effettuato controlli in tutta la zona alla ricerca della macchina con i banditi in fuga, ma ne hanno perso le tracce. Nelle scorse settimane i residenti di via Tabano avevano alzato la voce per chiedere più controlli in quanto nel quartiere c’era e oggi più che mai c’è, paura a uscire e lasciare la propria dimora incustodita per timore di ritrovarla visitata dai ladri. Venerdì, il furto poteva finire nel sangue. Ed è di nuovo allarme.