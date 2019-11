Jesi, scontro tra due auto: momenti di terrore per una donna in dolce attesa

JESI - Un altro incidente sulle strade di Jesi. Incidente al semaforo tra via Paladini-San Francesco-Jugoslavia in cui sono rimaste coinvolte due auto. In seguito allo scontro, una è finita contro un palo. Sul posto 118, croce verde, vigili del fuoco e polizia locale. Paura per una donna in dolce attesa che è stata portata all'ospedale per tutti gli accertamenti del caso, solo lievi ferite per altre due persone che sono state sottoposte a controlli all'ospedale Urbani di Jesi.

Jesi, auto si ribalta e finisce contro il palo della luce: conducente e passeggero illesi

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA