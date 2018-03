Scontro tra auto Al volante c’erano 2 donne Una portata all’ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN MARCELLO - Scontro tra due auto ieri mattina, verso le 9, sulla Strada provinciale 18 che collega Jesi a San Marcello, nel tratto di via Montelatiere. Coinvolte due donne, residenti nel piccolo paesino collinare, al volante delle rispettive auto. Per fortuna lievi le conseguenze per le automobiliste, solo una ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Secondo una prima ricostruzione della dinamica delle forze dell’ordine, sembra che l’impatto si sia verificato nei pressi della discesa dell’oleificio Mosci, dal quale proveniva una Alfa Romeo 159 condotta da una ragazza di San Marcello, 30 anni.Improvvisamente, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Monte San Vito intervenuti sul posto, giunta in prossimità dell’innesto con via Montelatiere-Sp18, la sua auto s’è scontrata con una Citroen Xara che viaggiava con direzione Jesi. Al volante si trovava una compaesana di 50 anni che non sarebbe riuscita a evitare l’impatto. La conducente della Xara è stata soccorsa dai sanitari del 118 di Ostra che l’hanno trasportata con un codice di bassa gravità al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le auto coinvolte. Dinamica e responsabilità di legge al vaglio dei carabinieri.