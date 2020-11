Scontro alla rotatoria tra un'auto e un motocarro che si ribalta: conducente estratto dall'Ape dai vigili del fuoco

JESI - Un altro incidente stradale: i vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 18 a Jesi nella rotatoria tra viale Don Minzoni e via 24 Maggio per uno scontro che ha coinvolto un'auto e un motocarro ribaltatosi nell'urto.

La squadra sul posto ha estratto il conducente dell'Ape, in collaborazione con i sanitari del 118, e messo in sicurezza l'area dell'intervento. Sul posto anche la Polizia Locale e Polizia Stradale.

APPROFONDIMENTI IL SOCCORSO Malore a bordo di una nave mercantile al largo di Ancona: in gravi...

LEGGI ANCHE:

Fa strane manovre con l'auto vicino all'ospedale, giovane albanese trovato con gli involucri di cocaina destinati allo spaccio



© RIPRODUZIONE RISERVATA