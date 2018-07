Frontale tra due auto Quattro feriti, uno è in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Scontro frontale tra due auto intorno alle 12,30 in via Ancona a Jesi: quattro persone sono rimaste ferite, la più grave è stata trasportata in codice rosso grazie all'intervento di Icaro 02 all'ospedale regionale di Torrette, le altre tre per tutti gli accertamenti del caso all'ospefale di Jesi con un codice invece di media gravità. L'incidente si è verificato davanti alla Banca Popolare, rallentamenti sulla viabilità.