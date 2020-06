JESI - Due persone sono rimaste leggermente ferite, questa mattina, in un incidente stradale in via del Prato. Coinvolte due autovetture i cui conducenti sono rimasti prigionieri delle lamiere. I vigili del fuoco li hanno estratti dalle auto e poi sono stati trasportati al pronto soccorso con due codici di media gravità. Rilievi da parte della polizia locale.

