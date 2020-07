Scontro tra un'auto e una mountain bike: ragazzo di 24 anni portato a Torrette con l'eliambulanza, è grave

JESI - Un altro incidente stradale, ancora paura a Jesi questa mattina con lo scontro in via del Gobbi tra un'Audi e una mountain bike condotta da un ragazzo di 24 anni del Pakistan che ha inevitabilmente riportato la peggio. Il giovane grazie all'intervento dell'eliambulanza è stato portato all'ospedale di Torrette, le prime cure sul posto ad opera della Croce Verde: le sue condizioni sono serie ma secondo i primi elementi raccolti non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale che ha ricostruito la dinamica dell'incidente.

